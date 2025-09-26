Arriva la torcia olimpica. Tappa sui Lungarni per i Giochi del 2026

La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 riscalderà il freddo inverno pisano nel corso del suo viaggio attraverso l’Italia. Il 12 dicembre, infatti, circa duecento tedofori attraverseranno il centro cittadino nell’ottica della staffetta che, in 63 giorni e lungo oltre 12mila chilometri, attraverserà la Penisola fino all’accensione del braciere dei Giochi invernali. Il percorso nazionale coinvolgerà venti regioni, 110 province e oltre diecimila tedofori, in un itinerario pensato per toccare città e luoghi rappresentativi del Paese, a vent’anni di distanza dall’ultima edizione italiana delle Olimpiadi.

La tappa di giornata partirà da Firenze e si concluderà a Livorno, con un passaggio intermedio a Pisa. Gli atleti della Fiamma arriveranno in città nel primo pomeriggio e partiranno alle 15.30 dal viale delle Piagge, punto di partenza del percorso cittadino. Da lì la staffetta proseguirà lungo i lungarni e raggiungerà alcune piazze del centro, seguendo un tracciato definito in collaborazione con l’amministrazione comunale, ancora non reso pubblico nei dettagli, che ha l’obiettivo di includere e valorizzare luoghi cittadini molto significativi dal punto di vista urbanistico, culturale e sportivo. Il cammino pisano della torcia si concluderà in piazza del Duomo, con l’arrivo sotto la Torre pendente. Per l’occasione saranno previste presenze istituzionali, delegazioni di atleti e campioni olimpici, insieme ai cittadini che assisteranno al passaggio.

L’intero percorso durerà circa due ore e rappresenterà uno dei momenti principali della tappa. Pisa non figura tra le "città tappa" ufficiali, che comprendono cerimonie e iniziative a cura del Comitato Olimpico. Di conseguenza non sono previste attività inserite nel programma nazionale. L’amministrazione comunale, tuttavia, ha annunciato l’intenzione di affiancare al passaggio della Fiamma Olimpica alcune iniziative collaterali, così da inserire l’appuntamento nel calendario cittadino delle manifestazioni sportive.

