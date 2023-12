"Arriva la fibra... E Soiana è avvolta da una enorme ragnatela"

"Soiana inglobata in una fitta rete di cavi che, posizionati uno su l’altro, penzolano e oscillano nell’aria". Lo scrive Patrizia Giuntini in una lettera inviata alla nostra redazione. "La fibra sta arrivando con la sua forza invasiva e, con una cappa di plastica, ha trasformato il paese e la sua campagna – aggiunge Giuntini – Dove sta la tutela dell’ambiente? E dove il rispetto per la nostra terra toscana? Chi poteva, o potrà, intervenire per evitare questo obbrobrio? Chi ha consentito di posizionare i cavi senza rispettare e tutelare il paese e i suoi abitanti? Molti di loro, pur avendo negato ogni autorizzazione, si sono trovati costretti a subire passaggi di cavi anche sulla propria proprietà. Nei grossi centri i cavi della fibra vengono interrati e ciò fa pensare che si vogliano tutelare e salvaguardare solo le città". "Ma anche i piccoli paesi hanno la loro storia e i loro abitanti ed essi hanno il sacrosanto diritto di opporsi a tanto scempio – conclude Pattrizia Giuntini – I soianesi chiedono che si intervenga e si riposizionino i cavi in modo da evitare tanto scempio".