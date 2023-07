Arriva il senso unico in via Fiorentina

PONTEDERA

Da oggi scatta il nuovo senso unico in via Fiorentina a Pontedera, importante arteria della zona Fuori del Pontedera. Nelle giornate di ieri e ieri l’altro è stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale e verticale e da stamani via Fiorentina sarà percorribile solo in uscita dalla città, da via Veneto alla Tosco Romagnola e non più viceversa. Un provvedimento – fanno sapere da Palazzo Stefanelli – condiviso con la Consulta 4 "Fuori del Ponte", che era nel programma di mandato del sindaco e che era stato richiesto da gran parte degli stessi residenti della zona. La scelta va infatti incontro a più esigenze, unite tra loro.

"In primo luogo – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, Mattia Belli – quella della sicurezza stradale, con lo scopo di alleggerire l’impatto del traffico ai due innesti della strada con via Vittorio Veneto e la Tosco Romagnola. Inoltre questo nuovo senso unico consentirà di mantenere tutti i parcheggi attuali, al lato di una carreggiata che ha una larghezza abbastanza contenuta e che, dunque, fluidifica in maniera migliore la circolazione ad una sola corsia".

Nei giorni scorsi sono state "disegnate" le strisce bianche degli stalli che prima non erano definiti sulla carreggiata, nei pressi del nuovo bar pasticceria Kalua. Un provvedimento che intende quindi regolamentare un tratto di strada che nel doppio senso di marcia spesso creava ingorghi e non permetteva una fluida circolazione delle auto. "Verificheremo l’andamento nelle prossime settimane e mesi – spiega ancora l’assessore Belli – per monitorare la viabilità del quadrante e la sicurezza stradale".

l.b.