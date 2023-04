Arriva il campo primaverile dei Giovani delle Acli

Farà tappa a Montopoli in Val d’Arno il campo primaverile dei Giovani delle Acli. Oltre 40 ragazzi tra i 16 e i 32 anni saranno a Montopoli dal 5 al 7 maggio per parlare di formazione politica e percorsi di pace per un evento dal titolo "All’interno del futuro. Radici, innovazione, cambiamento". L’iniziativa fa parte delle attività organizzate dai Giovani delle Acli ogni anno promuovono l’aggregazione con percorsi di educazione e formazione alla politica, all’impegno civile e alla cittadinanza attiva.

"Siamo onorati – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – che abbiano scelto il nostro territorio per questa importante iniziativa. Ci attiveremo affinché durante quel fine settimana i ragazzi e le ragazze delle Acli possano entrare in contatto con il nostro mondo associativo e i nostri giovani. Inoltre stiamo organizzando delle visite in alcuni luoghi simbolo del nostro territorio affinché possano portar via esperienze utili alla loro formazione. Il titolo dell’iniziativa ci offre l’occasione di parlare di temi molto attuali, sia per quanto riguarda lo sviluppo del mondo del lavoro all’interno delle nostre imprese, ma anche dal punto di vista politico per le scelte compiute dalla nostra amministrazione".