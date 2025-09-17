"Arresti resi possibili dalle telecamere"

PONSACCOLa notizia degli arresti dei quattro ritenuti responsabili delle aggressioni avvenute tra Ponsacco e Crespina Lorenzana tra la fine del 2024 e l’inizio di quest’anno ha avuto una vasta eco in tutta la Valdera. Gli uomini finiti in manette sono tutti di origine rom e abitano nel podere Cincinnato che si trova a Gello di Pontedera, da anni al centro di polemiche e operazioni delle forze dell’ordine. Un quinto ritenuto facente parte della banda è ancora latitante.

"Siamo estremamente soddisfatti dell’esito delle indagini che hanno permesso di dare un volto agli esecutori delle tante aggressioni avvenute in Valdera e soprattutto a Ponsacco – scrivono Pd, Italia Viva e Per Ponsacco – Di questo ringraziamo le forze dell’ordine e le autorità inquirenti, che nonostante l’esiguità di personale e mezzi, sono riusciti a conseguire un grande risultato. Alle amministrazioni viene chiesto di fare ciò che gli compete per garantire la sicurezza dei cittadini, per esempio installare sistemi di videosorveglianza. Sono state oltre 40 le telecamere installate sul territorio di Ponsacco dall’amministrazione Brogi dal 2014 al 2024, a testimoniare una grande attenzione mostrata sul tema della sicurezza".

"Da quanto riportato sui giornali, pare che le telecamere siano state determinanti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai colpevoli di azioni tanto efferate – concludono Pd, Italia Viva e Per Ponsacco, ora all’opposizione in consiglio comunale a Ponsacco – Tutto questo ci ripaga del tanto impegno profuso in questi anni dai nostri amministratori". "La buona politica nel tempo porta sempre buoni risultati", concludono gli esponenti ponsacchini del Partito Democratico, di Italia Viva e della lista civica Per Ponsacco che alle elezioni comunali del 2024 hanno formato la coalizione con candidato sindaco Fabrizio Lupi, ora all’opposizione.