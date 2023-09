Arrestato noto spacciatore. Aveva 11 chili di hashish e 3 etti di cocaina

Firenze, 13 settembre 2023 – Lo chiamavano ‘gitano’ per la sua capacità di spostarsi frequentemente e velocemente e fermarsi in un luogo solo per alcuni giorni. Uno spacciatore 34enne di origini marocchine è stato arrestato dalla squadra mobile di Altopascio.

L'uomo, noto alle forze dell’ordine, doveva scontare una pena residua di 4 anni e 3 mesi di reclusione e pagare una multa di 19mila euro per reati relativi alle sostanze stupefacenti. Il 34enne è stato pedinato dagli agenti fino a Pontedera dove è stato riconosciuto e tratto in arresto. Le indagini, condotte nei giorni scorsi, hanno portato gli investigatori a concludere che l'uomo spacciasse cocaina e hashish ad Altopascio e Viareggio. Perquisito, è stato trovato in possesso di 11 chili di hashish suddivisi in 28 confezioni, più di 300 grammi di cocaina suddivisa in 8 involucri, e la somma di 3.500 euro in 70 banconote da 50 euro falsi.

L'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina e hashish. Cedeva la droga anche ad altri piccoli spacciatori ma proprio per la sua peculiarità di spostarsi sempre non è stato facile riuscire ad individuarlo.