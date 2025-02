Arrestato latitante da due anni. Ricostruita la rete dei contatti

SAN MINIATOLatitante da due anni è stato arrestato dai carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di San Miniato che sono riusciti, grazie a tecniche investigative d’avanguardia, a ricostruire la sua rete di contatti e i suoi spostamenti e a localizzare il luogo dove si nascondeva nel comune di San Miniato.In manette è finito un 36enne di origine straniera, da due anni ricercato per scontare una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione portata a termine dai carabinieri ha permesso di assicurare alla giustizia un individuo che dovrà scontare una pena residua di 2 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 14.000 euro.L’uomo era ricercato dal 2023, da quando la procura della repubblica presso il tribunale di Lucca aveva emesso un provvedimento di cattura nei suoi confronti. "Grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e all’utilizzo di tecniche investigative avanzate – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri – i militari sono riusciti a ricostruire la rete di contatti dell’uomo e a individuare i luoghi da lui frequentati. La loro perseveranza e professionalità hanno permesso di stringere il cerchio attorno al ricercato, fino al blitz di ieri, quando è stato finalmente catturato".L’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria. "L’impegno dei carabinieri della compagnia di San Miniato nel contrastare il crimine e assicurare l’uomo alla giustizia – ancora le parole del comando provinciale – è un chiaro segnale che la legge non si ferma davanti a nulla e che chi sbaglia, prima o poi, dovrà rispondere delle proprie azioni".