Arrestati per furto nel supermercato con la mazza da baseball

Due uomini di nazionalità straniera sono stati arrestati per furto in un supermercato dove erano andati a rubare armati di una mazza da baseball che avevano nascosto in auto. E’ successo a Calcinaia. I militari dell’Arma sono stati allertati dal personale del supermercato che ha notato i due ladri che stavano aggirandosi in maniera sospessa tra gli scaffali dai quali stavano portando via merce e generi alimentari. Così, nella zona del punto vendita di Calcinaia, sono arrivate in pochi minuti le pattuglie delle stazioni di Buti e Cascina che hanno subito individuato e identificato i due e li hanno fermati e arrestati per furto aggravato in concorso in flagranza di reato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno perquisito i due uomini e la loro automobile. Addosso e in macchina avevano nascosto generi alimentari rubati al supermercato per un valore di circa 70 euro e una mazza da baseball, custodita all’interno del veicolo. Entrambi sono stati arrestati. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari e la mazza sottoposta a sequestro.