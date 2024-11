Arno in trasferta. Codyeco si riposa

La nona giornata vede la Codyeco Lupi osservare il proprio turno di riposo in B. I biancorossi giocheranno sabato 7 dicembre, affrontando in casa i vigili del fuoco Maurizio Marconi di Reggio Emilia. In classifica i santacrocesi (17 punti) sono a due punti dalla vetta e, per il quoziente set, stazionano in quarta posizione, preceduti da Sestese e Sassuolo. Il turno di riposo potrebbe peggiorare le cose, con i conciari costretti a perdere terreno. I Lupi hanno perso diversi punti per strada. Pesa il tonfo interno con la Sestese. In settimana è stato ingaggiato il 20enne libero fiorentino Duccio Bini proveniente dalle file mantovane del Gabbiano Cerese. Bini debutterà sabato prossimo. La Toscana Garden Arno gioca oggi alle 18 a Fiorano Modenese contro la Spezzanese, settima con 13 punti. Coach Piccinetti: "Veniamo da una settimana ad altra intensità. La gara odierna potrebbe dare una svolta al campionato, disputando una buona partita e facendo punti, contro un’ottima squadra, formata da giocatori esperti. Andiamo in Emilia per giocarcela al massimo". Il Gruppo Lupi sarà invece in campo domani alle 18 in quel di Camaiore. I temibili versiliesi sono sesti con 14 punti e hanno già riposato. Il pronostico propende per loro. I pontederesi hanno bisogno di punti per rimettere in ordine una classifica insoddisfacente, con una 1 vittoria e 7 sconfitte. Coach Buti non recupera nessuno tra gli infortunati, a partire da Lumini, elemento di spicco. "Si tratta di infortuni di un certo rilievo – spiega il dirigente Nacci (nella foto con il coach Buti) – è difficile fare previsioni".

Marco Lepri