"Arno, argini e isolotto vanno messi in sicurezza"

SANTA CROCE

L’Arno e i rischi che si porta dietro, soprattutto in questa nuova stagione di piogge intense. Il gruppo consiliare Per un’altra Santa Croce, con i consiglieri Alessandro Lambertucci e Valentina Fanella, ha presentato una mozione, approvata dal consiglio comunale di giovedì sera, "relativa alla richiesta di mitigazione del rischio idraulico inerente la situazione dell’alveo del fiume Arno che interessa il territorio comunale". "Con tale mozione, prendendo spunto dai recenti fenomeni di alluvione verificatisi nel Nord-Est dell’Italia – si legge nel documento – si è inteso sollecitare la Regione Toscana, il Genio Civile e tutti gli organi competenti ad eseguire le opere necessarie per mettere in sicurezza gli argini dell’Arno attraverso la totale pulizia delle arginature e la rimozione degli arbusti e attraverso la completa rimozione, se ritenuta necessaria, dell’isola di sabbia presente nel centro del fiume in modo da garantire, cosí, il regolare deflusso delle acque, specialmente nei giorni di piena, nel tratto del territorio comunale".