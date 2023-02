Armando Punzo si racconta

Armando Punzo ospite al teatro Comunale di Capannoli. Venerdì 3 marzo alle 16, all’interno del calendario delle attività dell’Università della Terza età di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, il teatro Comunale ospiterà Armando Punzo, l’ideatore del teatro nato nel carcere di Volterra. Davanti al pubblico Punzo converserà con Antonella Menna, che si occupa di critica, studi teatrali e organizzazione e lavora come drammaturga per il Festival VolterraTeatro e come performance curator per la Compagnia della Fortezza. "Un immenso piacere avere Armando Punzo a Capannoli — dice la sindaca Arianna Cecchini —. L’università della terza età, sostenuta dal Comune, è un’occasione per far conoscere le realtà del territorio, oltre ad essere momento di crescita culturale e di aggregazione".