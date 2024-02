Arianna e Mirko, il nostro lavoro tra campi e cantine

Abbiamo intervistato Arianna che coltiva fragole e Mirko che produce vino.

Arianna, perché tu e tuo fratello, nonostante le difficoltà, avete deciso di seguire le scelte familiari modificandone però le tecniche?

"Sin da piccoli ci siamo affascinati a questo lavoro, che non è facile. I campi hanno bisogno di molto equilibrio in tutto: acqua, fertilizzanti che, anche se naturali attirano più parassiti. Le tecniche più naturali, il letame al posto di fertilizzante e insetti come coccinelle gialle per la disinfestazione, rendono i risultati migliori e più salutari. Ora uno dei problemi maggiori è la siccità"

Mirko, quali sono i mesi di coltivazione e raccoltra dell’uva? Quanto durano i tempi di lavorazione del vino prima della vendita?

"La coltivazione inizia in aprile, per finire a settembre. I tempi di lavorazione cambiano in base ai diversi tipi di vino che si vogliono ottenere. Il bianco e il rosé anno bisogno di sei mesi di lavorazione, mentre per il vino rosso si va da un minimo di tre anni e mezzo a quello più lungo che ha una durata di 13, 18, 20 anni, e questi vini, con più rischio di perdita economica, vengono fatti solitamente in annate buone e vigne migliori. Proprio per questo, il costo del vino rosso è più alto di quello bianco e rosé".