"Aria d’estate" con La Nuova Luna

SANTA CROCE

La Nuova Luna è già in... estate. Il gruppo carnevalesco di Santa Croce organizza per sabato (27 maggio), dalle 18 in poi, l’evento "Aria d’estate" con aperitivo, grigliata e vino e, dalle 21,30 in poi, la musica e i balli con il Tour dei dj del Concorde, la mitica discoteca che negli anni Ottanta e Novanta ha spopolato a Chiesina Uzzanese ed è stata una dei luoghi del divertimento per ragazze e ragazzi di mezza Toscana. La Nuova Luna è uno dei quattro gruppi del Carnevale d’Autore di Santa Croce e per farsi conoscere, coinvolgere la cittadinanza, creare un movimento positivo intorno alla propria sede e quindi raccogliere un po’ di fondi per il proprio sostentamento, l’allestimento delle mascherate e del carro, organizza eventi sia nella sede, che si trova ai capannoni del Carnevale a fianco della Pubblica Assistenza di Santa Croce, che nello spazio esterno. Uno di questo è "Aria d’estate". "Dopo il bellissimo risultato di presenze e gradimento dell’anno scorso – dice il capogruppo della Nuova Luna Massimo Bertacca – torniamo a fare baldoria e divertirci con l’arrivo della bella stagione". L’invito è rivolto a tutti i santacrocesi e non che hanno voglia di trascorrere qualche ora insieme, in allegria, ballando e mangiando qualche buon piatto. L’invito è rivolto anche ai tanti nostalgici del Concorde che sono decine di migliaia in mezza Toscana.