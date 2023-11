Area sgambatura cani. Il primo taglio del nastro

Uno spazio verde attrezzato dove i nostri amici a quattro zampe potranno correre, svagarsi e socializzare. Ieri mattina, il Comune di Bientina ha inaugurato la nuova area di sgambatura. L’area è situata in via Vasco Cai e rimarrà aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22. È inoltre provvista di recinzione, tavolo, panchina, fontanella d’acqua e cestini. Una scelta pensata per il benessere animale, che permetterà ai cani di fare attività motoria liberamente e in sicurezza. "Bientina è circondata da ampi e bellissimi spazi di campagna e collinari – afferma il sindaco Dario Carmassi – e questo rende possibile fare delle bellissime passeggiate con i propri cani. Nonostante ciò, abbiamo percepito l’importanza di creare uno spazio dedicato proprio ai nostri fedeli amici. Questa è la prima area di sgambatura per Bientina, ma ci immaginiamo nel futuro una distribuzione di queste strutture in varie zone del nostro Comune".