"Area gioco di Corazzano: nessuno smantellamento"

L’amministrazione comunale eisponde per le rime alla lista CambiaMenti sulla questione del parco giochi di Corazzano, E’ stata deliberata a giugno ed installata il 28 luglio la nuova altalena dell’area giochi di Corazzano. Nessuno smantellamento quindi, come ha invece erroneamente ipotizzato la lista Cambiamenti, al quale il sindaco di San Miniato Simone Giglioli risponde. "L’altalena andava sostituita perché obsoleta e avevamo in programma di acquistarne una nuova che abbiamo provveduto ad installare a fine luglio - spiega il sindaco -. Non si tratta di alcuno smantellamento dell’area giochi di via De Gasperi, nonostante in piazza Tonelli ci sia un’altra ampia ed attrezzata area giochi, bensì di una semplice necessità dettata dall’ammaloramento delle strutture". "Siamo perfettamente consapevoli che questo spazio è frequentato ed importante per la comunità di Corazzano – aggiunge il primo cirttadino –, e proprio per questo abbiamo acquistato giochi nuovi e a norma; la lista Cambiamenti, invece di sterili strumentalizzazioni, farebbe meglio ad informarsi come si deve". Il capogruppo d’opposizione Manola Guazzini aveva annunciato una interpellanza al primo cittadino in cui chiedeva conto dei motivi specifici che

hanno presieduto alla scelta di

smantellare l’area giochi di via

De Gasperi? Secondo Guazzini "la realizzazione di una più ampia area giochi

in prossimità della zona sportiva della stessa frazione non escludeva di per sé il mantenimento della vecchia rea gioco".