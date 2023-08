Area giochi smantellata a San Miniato: E' polemica

Quali sono i motivi specifici che hanno presieduto alla scelta di smantellare l’area giochi di via De Gasperi? Lo chiede la Lista Cambiamenti al sindaco Simone Giglioli, con un’interpellanza. Siamo a Corzzano dov’è stato proceduto allo smantellamento di strutture per il gioco infantile "che servivano alle esigenze di famiglie e bambini e anche di soggetti con problemi e bisogni specifici", dice il capogruppo manola Guazzini. "La realizzazione di una più ampia area giochi in prossimità della zona sportiva della stessa frazione non escludeva di per sé – prosegue la nota –, a giudizio anche di alcune famiglie che le hanno fatto presente il problema, il mantenimento dell’area giochi di via de Gasperi, e non sembra che i costi di mantenimento e ordinaria manutenzione fossero tali da rappresentare un problema".