Area camper nel mirino "Scarsamente utilizzata e costa tanto al Comune per mantenerla"

"L’area camper? Una zona non utilizzata e fonte di sprechi di denaro pubblico". E’ la denuncia che arriva da Mattia Cei e Antonio Nanna del centro destra di Capannoli, che analizzano la situazione nell’area destinata ai camperisti, rimessa in funzione circa un anno fa. "Ci sono costi di gestione e manutenzione superano di gran lunga gli incassi - attacca il centrodestra - A distanza di oltre un anno dall’inaugurazione, emerge chiaramente che i costi di gestione e di manutenzione della nuova area di sosta per i camper di Capannoli superano di gran lunga gli incassi. Abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti in Comune, chiedendo un riepilogo delle entrate e delle uscite relative all’area camper. I costi sono dieci oltre volte gli incassi. Infatti, da un riepilogo dei primi mesi dell’anno, le entrate sono di 87 euro, le uscite pari a 300. E l’area non è neppure così frequentata nei mesi estivi. Questo significa che, oltre a quelli spesi per rinnovare l’area, attualmente si stanno spendendo altri soldi pubblici per gestire e mantenere un’opera poco utilizzata".

Il centrodestra scende nel dettaglio dei costi dell’area camper, determine comunali alla mano: "La manutenzione biennale degli impianti dell’area, affidata a una ditta romana, vale oltre 2 mila euro. Per le attrezzature, l’impegno di spesa sfiora i 3 mila euro. Per il servizio di gestione degli accessi 2023-2024, ecco altri 2 mila euro. Sembra proprio che a Capannoli l’amministrazione dia la priorità a progetti con un sacco di perdite come l’area camper o la pista ciclabile, che andrà a sacrificare una corsia del ponte sull’Era, dimenticandosi delle vere necessità dei cittadini capannolesi. Senza considerare- insistono Cei e Nan che la pista avrebbe potuto seguire un percorso diverso da quello prescelto, evitando di restringere la carreggiata sul ponte. D’altronde, dovendo concludere la nostra analisi - non c’è da aspettarsi niente di buono da chi i,n questi quattro anni, ha dimostrato di non sapere gestire l’ordinaria amministrazione, figuriamoci la progettazione e la realizzazione di opere importanti".