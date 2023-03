Arco di Castruccio Nuovo incontro

Domani alle 16.30, nello splendido scenario della Sala Medicea del Convento dei Frati Minori a San Romano, andrà in scena il secondo dei quattro incontri promossi dall’Arco di Castruccio e coordinati dal professor Antonio Natali, ex direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Stavolta il protagonista sarà lo storico dell’arte Andrea Baldinotti he si focalizzerà su "La dama con l’ermellino" di Leonardo da Vinci e il ritratto simbolico del Rinascimento. Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione del coordinatore di Arco di Castruccio Marzio Gabbanini, Andrea Baldinotti entrerà nel merito della sua lezione.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo e col Santuario “La Madonna” di San Romano.L’incontro è patrocinato dal Comune di San Miniato e da quello di Montopoli.