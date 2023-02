Archivio digitale per San Genesio

La Regione Toscana si impegna a realizzare le attività di catalogazione, descrizione, digitalizzazione, archiviazione e conservazione, dei beni. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e il Comune di San Miniato si impegnano a collaborare per la realizzazione di tutte le attività necessarie all’implementazione della piattaforma digitale. Sono questi i punti cardine del disciplinare tecnico approvato per valorizzare e promuovere - tramite digitalizzazione – i beni dell’area archeologica di San Genesio. Il Museo di San Genesio conserva ed espone i reperti archeologici e i dati scientifici, frutto delle ricerche multidisciplinari condotte a partire dal 2001 dall’Università di Pisa, nonché raccoglie i reperti provenienti dalla necropoli etrusca di Fontevivo. Un ulteriore passo importante dunque, per la fruizione di materiale culturale grazie alla nuove tecnologie avanzate.