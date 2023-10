Appuntamento con il brivido

Quest’anno Halloween si festeggerà nel centro di Pontedera. Ufficializzato in queste ore il programma definitivo della serata che metterà assieme musica, eventi ed attrazioni, lungo un tragitto che partirà da piazza Cavour e si snoderà fino al piazzone. Il via alle 18.30 quando, al calar delle tenebre, la città si trasformerà. La musica sarà protagonista in due punti: sul piazzone con la musica elettronica di Mario Più e Luca Pechino oltre a Massimo Logli e Jacopo Susini ed in piazza Cavour si ballerà musica anni ’90 con Rememories, con dischi rigorosamente in vinile. La serata sarà a tema Halloween con lo show itinerante della Teddy Bear Company e le paurose creature che percorreranno corso Matteotti e con lo spettacolo Krampus, ispirato alla spaventosa leggenda dei demoni, realizzato da Alfagor, in piazza Curtatone. Tra effetti speciali e figuranti l’invito a chi verrà è ovviamente quello di vestirsi a tema (per i più piccoli ci sarà anche il truccabimbi) in una festa cittadina che vuole essere un momento di divertimento e spensieratezza e che coinvolgerà le attività commerciali. Saranno infatti previsti anche premi per la miglior vetrina e il miglior locale a tema.