Appello Scout: "Puliamo l’Orto di San Matteo"

CASTELFRANCO

"Puliamo l’orto" (di San Matteo) è l’iniziativa che i Lupetti del Branco Scout ""Nuova Parlata" di Castelfranco organizzano per domani, sabato, dalle 15,30 alle 17,30. "Questa iniziativa rientra in una attività lanciata dall’Agesci Toscana e rivolta ai ragazzi e alle ragazze da 8 a 11 anni che vivono la proposta Lupetti/Coccinelle che propongono una Super Buona Azione rivolta al proprio territorio con incontro finale a Prato dal 14 al 16 giugno. Il nostro Branco ha individuato nello spazio verde dell’Orto di San Matteo il luogo al quale rivolgere la propria azione, coinvolgendo le scuole, l’amministrazione comunale e i cittadini interessati nella pulizia. Saranno disponibili guanti e sacchetti per chi vorrà giocare a questa pulizia e circoleranno per il paese i ragazzi con cartelli per invitare a collaborare. Al termine realizzeremo un manifesto colorato con il contributo di tutti i partecipanti e sarà consegnato un simpatico gadget". Per informazioni e adesioni contattare Maurizio Innocenti, capo gruppo Scout Castelfranco di Sotto 1 e responsabile "Nuova Parlata" al 328 7578563.