La Croce rossa chiede aiuto. "Mancano nuovi volontari"

Montecatini Valdicecina (Pisa), 27 ottobre 2023 - "In genere siamo noi a prestare aiuto, ma adesso siamo noi a chiederlo". Da Montecatini Val di Cecina parte un appello per cercare nuovi volontari per la Croce Rossa.

"Alcuni giorni fa è stata fatta una riunione pubblica per cercare nuovi volontari – spiega il sindaco Francesco Auriemma – purtroppo la richiesta di servizi aumenta continuamente ma diminuiscono sempre più i volontari attivi e presenti. Diventare volontario della Croce Rossa significa investire il proprio tempo e le proprie energie a servizio degli altri, senza desiderare niente in cambio. Significa mettersi alla prova e utilizzare le proprie competenze per migliorare le condizioni di vita di persone più vulnerabili". Una carenza comune a molte associazioni ma che nelle realtà più piccole si fa sentire ancora più forte. "Quest’estate – continua il sindaco – abbiamo avuto due incendi sul territorio ed è tornato prepotentemente all’ordine del giorno la necessità di riattivare un servizio antincendio che prima aveva Croce Rosse e che adesso da due anni per carenza di volontari non ha più. Questi servizi come quelli socio sanitari sono spesso dati per scontati ma se non ci sono le persone disponibili a dedicare del tempo alla comunità questi servizi scompaiono".

Un compito che va da quello legato all’accompagnamento e all’assistenza fino all’aiuto in caso di emergenza. "Bastano anche poche ore a settimana per fare la differenza – aggiunge il presidente Michele Gemolini –. Far parte di Croce Rossa poi vuol dire conoscere molte persone, fare esperienze belle gratificanti e molto formative. Vuol dire far parte di un’associazione internazionale che ti dà l’opportunità di specializzarsi in determinati settori. Il nostro appello è rivolto ai giovani, ai pensionati, a chiunque voglia fare qualcosa di attivo".