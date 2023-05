Appello agli artigiani di una volta Il Museo del Legno in cerca di storie

Un video per raccontare il legame profondo che c’è tra Ponsacco e l’arte di modellare il legno. È questo l’obiettivo dell’associazione, la Compagnia Semi Volanti, che gestisce il Museo del Legno e che in questi giorni ha lanciato un vero e proprio appello rivolto agli anziani di Ponsacco. Sabato 27 maggio saranno realizzate delle videointerviste per ricostruire la storia dell’artigianato ponsacchino. Le testimonianze raccolte, che potranno essere aneddoti, storie personali, metodi di lavoro, spiegazioni sull’utilizzo di alcuni specifici attrezzi ma anche quell’arte di arrangiarsi tipica ponsacchina costituiranno un documentario della memoria storica dell’artigianato del legno nella cittadina che per decenni ha legato il suo nome e un particolare saper fare, proprio nel settore dell’artigianato. Le interviste possono svolgersi anche in coppia e in contemporanea, ma è necessario prenotare il proprio turno al numero 320.3839434, le riprese saranno a cura di Giacomo Saviozzi. L’appello è rivolto agli artigiani del legno, ma anche ai lavoratori dell’indotto per raccogliere testimonianze, aneddoti e ricordi del lavoro artigianale a Ponsacco. La volontà di creare un documentario di questo tipo era già emersa durante la presentazione della gestione del Museo alla compagnia Semi Volanti.

Uno strumento ulteriore per valorizzare e rendere attivo un luogo che racchiude la storia recente di Ponsacco, legata alla lavorazione del legno e alla produzione artigianale del mobile. Un mestiere e un’arte che si conserva nella storia attraverso attrezzi, macchinari, prodotti per la lavorazione, manifesti e reperti curiosi. E che a breve sarà anche nelle parole di chi quella storia ha contribuito a scriverla. Il museo del Legno, inaugurato nel 2019, si trova nel cuore del centro storico di Ponsacco, sul corso Matteotti, e conserva gli antichi arnesi del mestiere del falegname. In realtà era stato istituito nel 2004 allo scopo di recuperare e tramandare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, a testimonianza della storia dell’artigianato locale che ha fatto di Ponsacco la "Città del Mobile", creando una sinergia tra cultura e sviluppo economico nei locali della Mostra del mobilio. Si è poi trasferito in centro dopo la chiusura della Mostra. Nel corso degli ultimi mesi è diventato sede di laboratori, workshop e seminari di formazione tra cui il corso di ceramica dell’Ute e quello di burattinologia per bambini. Tra gli obiettivi della gestione anche la costruzione di una rete con le scuole del territorio e alcune attività di promozione e fruizione dei saperi racchiusi nel museo. Il documentario è il primo passo verso quella strada.