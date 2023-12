Aperto il sistema museale. Gli operatori in formazione

Musei tutti aperti nei fine settimana. Grazie ad operatori giovani che si stanno formando sul campo: tengono aperti i poli e stdiano per specializzarsi nel settore. Decolla a San Miniato, grazie a fondi della Regione, un progetto sperimentale che è una delle prime esperienze in Italia. Allo stesso tempo il centro storico – protagonista di una crescita turistica significativa, addirittura a due cifre – amplia l’offerta con i suoi scrigni d’arte. Ne parliamo con l’assessore alla cultura Loredano Arzilli.

Assessore, il nuovo sistema museale è partito?

"Sì, i poli che hanno aderito sono sempre aperti nel fine settimana. Aver ripristinato ed ampliato la rete dei musei è un traguardo fondamentale nel progetto San Miniato città del turismo. L’offerta è notevole: i tesori della Miseridordia, le meraviglie di Santa Chiara che vede anche opere del Cigoli, il museo diocesano d’arte sacra, il Loretino e il palazzo comunale. E la Rocca, naturalmente".

Ed i giovani in formazione.

"Questa la vera novità, un progetto pilota che ci vede protagonisti in Italia nella formazione di operatori specializzatati".

Una città museo in crescita dentro al quale ci sono anche le saracinesche dello Scioa?

"Un museo a cielo aperto, mi piace dire: sei opera d’arte in quella parte della città che è un distretto della cultura e dove ora sono raffigurati personaggi di rilevanza storica che hanno trovato i natali o hanno avuto strette connessioni con il quartiere Scioa. A raffigurarli sono sei famosi street artist. Così abbiamo i ritratti di Giosuè Carducci, Maria Maddalena D’Austria, Dilvo Lotti e Giuseppina Gazzarrini, Pietro Bucalossi, i registi Paolo e Vittorio Taviani, Ippolita Gargini detta la “Briccola”. Un progetto in divenire perché nei prossimi anni, altri se ne potranno aggiungere".

Percorso d’arte che dal quartiere ospedale porta al centro. Questo l’obiettivo?

"Senza dubbio. Si può iniziare il percorso da ogni accesso di San Miniato e seguire la strada, per incontrare musei, palazzi di grande rilevanza, volti della storia. Anche per quanto riguarda i musei ora sono in rete quelli che hanno aderito, la maggior parte. Ma contiamo di tornare a coinvolgere tutte le associazioni ed i loro poli espositivi".