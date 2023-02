Aperte le iscrizioni per il nido e lo spazio giochi

VOLTERRA

L’amministrazione comunale di Volterra ha aperto le iscrizione per il nido La Mongolfiera e per lo spazio gioco educativo GiocaMondo per l’anno educativo 20232024. "I servizi educativi - dichiara Viola Luti, assessora all’istruzione – costituiscono un momento importante per la socializzazione e la crescita delle bambine e dei bambini. Questa fase, infatti, è caratterizzata da occasioni di scoperta e condivisione e da esperienze significative per lo sviluppo emotivo, cognitivo e relazionale che svolgono un ruolo centrale per lo sviluppo dell’autonomia". Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 28 aprile. Le iscrizioni ai servizi educativi di Volterra devono essere richieste esclusivamente in modalità online. E’ pertanto necessario collegarsi al seguente link: https:sportellotelematico.comune.volterra.pi.itactivity53. Nella sezione ‘Andare al nido’, è necessario cliccare sul servizio di interesse, ossia iscrizione al servizio. Per accedere ai servizi del portale è necessario autenticarsi con una delle modalità stabilite per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione: con Spid, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi. Per informazioni scrivere a [email protected]