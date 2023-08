L’aperitivo "on the road" in giro con il Maggiolone

San Miniato (Pisa), 27 agosto 2023 – Un pizzico di anni ’70, il piacere lontano di quelle gite fuori porta che segnarono un’epoca. Un Maggiolone, un cesto pieno di prodotti per un aperitivo, e uno splendido panorama.

Che sia sulla sommità di San Miniato – sul prato della Rocca di Federico II – o nel cuore della Valdera più bella, nello scenario unico del Teatro del Silenzio. E’ nato un nuovo progetto turistico sul nostro territorio. Si chiama "Aperitivo on the road" ideato e messo in piedi da un sanminiatese, Alessandro Colella che, con la compagna, ha dato il via ad una star-up.

"Si tratta di un nuovo format, di un modo diverso di vivere il momento dell’aperitivo e nello stesso tempo il nostro territorio – racconta Colella –, infatti grazie a questa iniziativa è possibile noleggiare un fantastico Maggiolone degli anni 70 e percorrere le strade delle nostre campagne, fino ad arrivare ad un punto panoramico dove è possibile gustare un ottimo e ricco aperitivo, grazie al cestino da pic-nic presente all’interno della vettura al momento della partenza".

E’ un progetto nato da poco e nelle ultime settimane ha già visto molti clienti. "Stiamo muovendo i primi passi – aggiunge Colella –. Per il momento abbiamo avuto turisti italiani, ma la nostra volontà è quello di riuscire ad intercettare anche il turismo dei tanti stranieri che amano il nostro territorio, le sue bellezze, le tante risorse e la bontà dei prodotti che offre. Importante è la promozione che stiamo portando avanti tramite i social".

«La nostra strat-up non ha un obiettivo stagionale – aggiunge Colella – necessariamente legato all’estate. Ci sarà anche un versione invernale, perché il nostro territorio è stupendo da visitare tutto l’anno e per tutto l’anno offre delizie: un progetto mirato lo stiamo mettendo a punto per il periodo del tartufo che è un traino strategico per il turismo sulle colline sanminiatesi".

Due, al momento , i percorsi che vengono proposti: uno parte da San Miniato, prosegue alla scoperta dei borghi e della valli che circondano la città ed hanno come capolinea la Rocca; un secondo percorso parte da Ponsacco, si snoda dentro la campagna aspra e pungente della Valdera e arriva fino a Lajtaico, in quel declivio naturale dove il grande tenore Andrea Bocelli ha creato il Teatro del Silenzio, un luogo che incanta turisti che arrivano da tutto il mondo. Il tutto sempre a bordo del Maggiolone, l’auto che ha segnato un’epoca, che è stata il sogno di alcune generazioni. Che ha significato libertà e spensieratezza.