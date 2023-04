Ape contro camion Grave settantenne

Un settantenne di Castelfranco è rimasto gravemente ferito, ieri mattina poco prima delle 10,30, nello scontro tra la sua Ape e un camion della raccolta differenziata dei rifiuti in via Francesca Sud, in prossimità dell’incrocio con via Deledda. Il settantenne a bordo dell’Apino stava viaggiando in direzione di Santa Maria a Monte, mentre il mezzo pesante della raccolta dei rifiuti si stava immettendo in via Deledda provenendo da Ponticelli. L’impatto è stato inevitabile. Il settantenne ha riportato un trauma cranico con copiosa perdita di sangue. E’ sempre rimasto lucido, anche se i soccorritori hanno avuto difficoltà a fermare l’emorragia. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Empoli. La polizia municipale di Castelfranco, intervenuta per i rilievi, ha chiuso la strada per circa due ore.