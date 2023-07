Anziani raggirati per milioni Un’intera famiglia a processo

A vario titolo si sarebbero introdotti nella sua vita lentamente, presentandosi come amici. Poi, col passare del tempo, avrebbero iniziato a insinuare in lui dubbi tanto da finire in cura da un medico. E’ questo il racconto che ha reso nell’aula del tribunale il professionista che aveva in cura uno dei due anziani, finiti nella rete di un raggiro milionario. Il caso, lo ricordiamo, è l’indagine condotta dai carabinieri nel maggio del 2022 quando hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un’intera famiglia, padre, madre e due figli, di Ponte Buggianese, accusati di aver raggirato due anziani facoltosi di Santa Croce, riuscendo nel tempo a sottrarre loro beni per un totale di 13 milioni di euro. Imputati con l’accusa di circonvenzione d’incapace e (per uno di loro) di ricettazione, sono Luana Palatresi, 57 anni, Donato Maddalena, 61 anni, e i loro due figli Alessio e Jonathan. Secondo l’accusa ogni componente della famiglia si era presentato come esperto in un settore, prendendo in mano, pian piano, tutte le incombenze pratiche nella vita delle due vittime e la gestione dei loro beni. Sarebbe stata la donna a presentarsi per prima come pranoterapeuta, offrendo la sua competenza. Coinvolgendo, nel tempo, tutti gli altri: ognuno addetto a una mansione diversa. E per queste cure e servigi, si sarebbero fatti consegnare carte di credito e documenti di ogni conto bancario, diventando di fatto i "tutori" dei due anziani, oltre a quote societarie di aziende e un’auto. I due figli della famiglia erano stati nominati anche eredi universali nei testamenti. Le vittime si sono costituite parti civili e sono rappresentate dagli avvocati Francesca Benedetti, Francesca Vierucci del foro di Pisa e Antonio Cariello.