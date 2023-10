Anziani presi di mira dai ladri. Donna scippata a Castelfranco. Distratto e derubato a S. Croce

COMPRENSORIO

Due anziani – una donna a Castelfranco e un uomo a Santa Croce – sono stati vittima di scippi e furti con destrezza a pochi minuti di distanza l’una dall’altro. E’ successo domenica pomeriggio. A confermare quanto accaduto sono i carabinieri che hanno ricevuto le denunce da parte delle due vittime e avviato le indagini per cercare di individuare i malviventi.

Il primo episodio è accaduto a Castelfranco in via Leonardo da Vinci dove una signora anziana, che era in bicicletta, è stata avvicinata da un uomo a bordo di uno scooter nero che le ha sottratto la borsa che aveva nel cestino della bicicletta. La donna, è riuscita a mantenere l’equilibrio e non cadere. Ovviamente è rimasta impressionata e impaurita dall’accaduto.

A Santa Croce, invece, un anziano è stato raggirato da tre ladri che, con la scusa di chiedergli informazioni stradali su dove si trovasse il cimitero, lo hanno distratto e uno di loro è entrato in macchina e ha rubato portafoglio e cellulare. L’uomo era al volante della vettura a bordo strada ed è stato avvicinato dai tre. Ignaro di cosa stava per capitargli, l’anziano ha ascoltato le richieste e dato le informazioni del caso. Mentre parlava con due dei malviventi, un terzo ha aperto la portiera della macchina senza che il proprietario se ne accorgesse e ha rubato il portafogli e il telefono cellulare.

Entrambi gli anziani, che hanno raccontato ai figli e familiari quanto accaduto loro, si sono presentati in caserma a Castelfranco e Santa Croce per sporgere denuncia nei confronti di ignoti e raccontare la dinamica dei due furti. Per quello che hanno potuto e ricordato hanno anche fornito la descrizione dei malviventi. I due episodi ci ricordano quanto sia importante prestare la massima attenzione sia nel custodire borse e portafogli (nel cestino della bicicletta e nella macchina, non devono essere messi a vista) e anche non fidarsi di nessuno, non dare ascolti a sconosciuti che chiedono informazioni.

A Marti, infine, è stato commesso un furto in una abitazione. La refurtiva è stata ritrovata poco dopo lungo l’argine del fiume Chiecina, vicino alla diramazione che va verso Musciano. Insieme alla refurtiva della famiglia anche quella di un altro o altri colpi in abitazioni.

