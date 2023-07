Antichi regnanti e poeti folli Due eventi per il teatro in piazza di Utopia del buongusto

VALDERA

Doppio appuntamento per il festival di cene e teatro Utopia del Buongusto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Stasera alle 21,30 a Casa Lami, Lugnano, nel Comune di Vicopisano, Teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo presenta "Riccardo III, invito a corte" da William Shakespeare. Drammaturgia e regia di Laura Angiulli, con Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia e Stefano Jotti. Utopia si onora di ospitare una delle compagnie più importanti d’Italia, gli attori napoletani della Galleria Toledo per la prima volta ospiti del festival, guideranno sapientemente alla scoperta del Riccardo III di Shekespeare. Un Riccardo in continuo gioco con la deformità che ne irrigidisce gli atti e lo avvicina alla violenza e al delitto, manifestando propositi di vendetta contro la vita, contro la natura che l’ha forgiato "privo di ogni bella proporzione". Cena sul posto alle 20, a cura del catering Zanobini.

Il secondo appuntamento è invece in programma domenica 30 luglio alle 21,30 alla fattoria La Tana a Cenaia, con il trio Fontanella-Guidi-Bottai che presenterà "Cantautori 7.0 - Le parole e le note". Con Francesco Bottai, Ernesto Fontanella e Luca Guidi alle chitarre e voce.

Il pubblico avrà occasione di conoscere genialità, artisti di carne e sangue, e scoprirà la forza di tre poeti unici della canzone. Bottai, che si porta dietro tutta l’ironia folle di quando debuttò con i Gatti Mézzi, Guidi, bluesman poliedrico, colonna portante dei Betta Blues e dei Sinfonico Honolulu e Fontanella, che nei geni ha tutta la poetica napoletana. Informazioni e prenotazioni al 328-0625881 o al 320-3667354.