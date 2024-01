Anthologica. Mostra in chiusura

Ultime ore per visitare la mostra personale di Emiliano Ponzi Anthologica, in corso fino a domani al Palazzo senza Tempo, a cura di Federico Cano Correa e Stefano Cipolla. Ponzi è uno dei più famosi illustratori italiani contemporanei. In Anthologica sono stati selezionati da un infinito archivio della produzione di Ponzi circa 30 lavori realizzati per diversi committenti: illustrazioni per magazine, copertine di libri, libri che ha realizzato lui stesso come autore, manifesti e pubblicità per brand internazionali. Ognuno di questi settori della comunicazione visiva ha le sue regole: Ponzi le conosce e le domina tutte, piegandole alla sua arte grafica concettuale.