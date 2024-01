Anfiteatro, Coalizione civica: "Santi poteva fare molto di più"

VOLTERRA

I resti dell’anfiteatro romano diventano il terreno di scontro politico in una Volterra che tra pochi mesi dovrà confrontarsi con le elezioni amministrative. Dopo il botta e risposta a distanza tra il presidente della Fondazione Crv e il sindaco Giacomo Santi, adesso è il turno di Roberta Benini della Coalizione civica. "La risposta piccata e laconica del sindaco Santi lascia sgomenti – commenta –. Santi sostiene che il piano da parte del Comune esista e funzioni, torna a riproporre il solito minestrone: più di così non potevamo fare. E invece sindaco Santi non solo si poteva, ma si doveva fare di più e con tempi più ristretti. Quello che andava fatto era la promozione preventiva a brevissimo termine, porre l’attenzione su quello che si stava facendo gettando le basi del lavoro di valorizzazione per lo studio, il recupero, l’accoglienza e la fruibilità del patrimonio scoperto e da scoprire, che doveva andare di pari passo all’ottenimento dei finanziamenti e alla predisposizione della gara".

Il tempo è l’elemento che più tirano in causa le opposizioni. "Ci troveremo di fronte alla situazione per cui ci vorranno vari anni per tirar fuori l’anfiteatro e sicuramente di più per iniziare a valorizzarlo – continua –. sindaco ci risparmi la litania di puntare il dito verso altri e soprattutto la retorica di dire che non si poteva fare di più, meglio e prima, perché l’unica cosa su cui concordiamo è che lei non è stato in grado di farlo".