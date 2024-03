Andreoli, no al progetto: "Il quartiere Bellaria a rischio snaturamento"

PONTEDERA

La nota vicenda sull’urbanizzazione del quartiere Bellaria e sul parco che sarebbe dovuto nascere sui terreni dell’ex campo sportivo Orsini sta giungendo a termine, seguendo i risultati di quel sondaggio che l’amministrazione comunale aveva lanciato alla fine dello scorso anno. "È a rischio lo snaturamento di un quartiere storico di Pontedera, con grave compromissione della propria identità". Tiene alta l’attenzione il consigliere comunale Alberto Andreoli, candidato sindaco per la lista Presidio civico. "Mentre i cittadini erano in attesa della riunione della consulta di quartiere della Bellaria – dice Andreoli – per discutere sull’esito del "sondaggione" indetto dal sindaco uscente sul destino del Parco della Bellaria, in questi giorni con amara sorpresa è stata resa nota la delibera della giunta che ha approvato l’avvio alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, propedeutica all’ennesima variante al Regolamento Urbanistico nella zona dove avrebbe dovuto sorgere, entro il 2012, il Parco della Bellaria e dove invece sarà colato ulteriore cemento, con l’avallo della giunta Franconi".

Andreoli non vuol darsi per vinto. "Alla data dell’11 marzo 2024, nessuna nuova pianificazione delle due pubbliche assemblee pubbliche risultava stabilita, nonostante solleciti. Nel perseguimento dell’interesse pubblico – dice la lista Presidio Civico – si chiede all’amministrazione di rispettare gli impegni contrattuali assunti con la convenzione del 2007, incassando la fideiussione di 864.000 euro a suo tempo rilasciata a garanzia per la realizzazione del parco a scomputo degli oneri di urbanizzazione".