Andreoli lancia la sfida: "Alternativa per il governo"

Confermate le indiscrezioni, Alberto Andreoli sarà il candidato sindadco della lista Presidio Civico. Sarà l’avvocato, attualmente consigliere comunale, a trasformare la corsa alla poltrona di primo cittadino in una competizione a tre (almeno per il momento). Perché se ormai il sindaco Matteo Franconi aveva confermato la sua sfida al secondo mandato, e anche il suo sfidante Matteo Bagnoli di FdI aveva espresso la volontà di riprovare l’assalto, non era così scontata la presenza di una terza lista.

Ma ecco che ieri è arrivata la conferma: "Siamo una lista civica che getta il sasso nello stagno del confronto politico cittadino in vista delle elezioni amministrative". Annuncia Presidio. "con l’intento di mettersi “in cammino con i cittadini” per l’attuazione di un progetto di ampio respiro, in grado di dare alla città ed al territorio comunale tutto una prospettiva di rinascita e sviluppo, fuori dalla logica stentata del giorno per giorno, priva questa di un chiaro disegno di contenuti ed obbiettivi a medio-lungo termine, così come sin qui adottata dall’amministrazione corrente".

Presidio Civico nasce "dalla forte esigenza di un gruppo di cittadini e nativi pontederesi, riuniti intorno al candidato sindaco della lista, Alberto Andreoli, nella direzione di fornire agli elettori un’alternativa pragmatica e laicamente valoriale per il governo del Comune, superando la logica della sterile contrapposizione ideologica urlata, tipica del confronto tra i soggetti politici sin qui in campo".

In Presidio Civico, nel cui comitato promotore figurano professionisti, imprenditori, accademici "e volonterosi cittadini spinti dal desiderio di dare un contributo per il buon governo della città, si propone, a partire da un’operazione verità rispetto alla nodale questione relativa alle condizioni del Bilancio del Comune, di attuare un programma oculato di iniziative volte alla reale soluzione di problemi sin qui particolarmente trascurati, a partire da una maggiore attenzione alle esigenze di supporto ed integrazione sociale, dal decoro urbano, da una riorganizzazione urbanistica più rispondente alle mutate esigenze di mobilità e fruizione dell’ambiente cittadino e periferico, dalla riqualificazione del patrimonio architettonico pubblico abbandonato e sottratto alla possibilità d’uso ai fini di aggregazione e promozione dell’offerta culturale, dalla necessità di rendere più funzionali le aree destinate ad attività industriali e commerciali, dalla volontà di promuovere su base territoriale iniziative nel segno di una concreta transizione ecologica ed energetica". Ecco il direttivo del comitato promotore Alberto Andreoli, Giovanni Vallini, Lisa Carloni, Roberta Minneci, Loriano Cecconi, Marco Turini, Stefano Vallini, Giovanni Imparato.