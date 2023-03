Funerali di Andrea Lanini: una batteria fuori dalla chiesa, il corteo con le Vespa

I funerali di Andrea Lanini (nel riquadro)

Pontedera, 11 marzo 2023 – C’era una batteria pronta per essere suonata fuori dal Duomo di Pontedera, dove si sono svolti i funerali di Andrea Lanini, il musicista 50enne morto mercoledì mattina 8 marzo in un incidente sulla provinciale Vicarese, nel comune di San Giuliano Terme.

L’incidente: muore nell’auto contro un albero

La sua auto è finita contro un albero. Una morte che ha lasciato il vuoto a Pontedera, dove Lanini era molto conosciuto. Una tragedia improvvisa che lascia nel dolore gli ambienti musicali e in particolare l’Accademia musicale di Pontedera, di cui Lanini era docente.

In ambito musicale la batteria era la sua passione. E proprio una batteria è stata sistemata fuori dalla chiesa, in ricordo dell’uomo. Il feretro è stato accompagnato in chiesa da un lungo corteo composto anche da molte Vespa Piaggio. Lanini era infatti un appassionato vespista e partecipava alle attività del club locale.