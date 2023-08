Andrea non ce l’ha fatta: muore dopo 4 anni dal tremendo incidente in bici

Pontedera, 4 agosto 2023 – Andrea Chiti non ce l’ha fatta, dopo 4 anni da quel tremendo incidente che lo ridusse in condizioni disperate, è morto oggi, a soli 39 anni, circondato dall’amore sconfinato dei suoi familiari.

Andrea era in sella alla sua bici sulla Bientinese quando, in un pomeriggio di metà giugno del 2019, fu travolto da un’auto guidata da un giovane risultato poi positivo all’alcol test.

Fin da subito le condizioni di Andrea furono giudicate gravissime. Fu trasferito all’ospedale di Cisanello dove fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa per poi essere ricoverato nel reparto di rianimazione.

Secondo i rilievi e gli accertamenti effettuati all’epoca dagli agenti della polizia municipale di Bientina, Andrea era in sella alla bici fermo in strada, in attesa di svoltare a sinistra per immettersi nella strada che collega la Bientinese con il campo sportivo di Caccialupi e la regionale Sarzanese Valdera, quando fu stato tamponato dalla macchina guidata da un giovane 25enne di Buti.

Andrea fu sbalzato in avanti per alcuni metri in modo violentissimo. Rimase esanime sull’asfalto. Il giovane automobilista fu portato in ospedale a Pontedera dove fu sottoposto all’alcoltest i cui esiti furono positivi. Andrea viveva a Calcinaia, era sposato e padre di due bimbi.

Guerriero, lo chiamava il fratello Samuel che in questi anni gli è stato sempre vicino e gli ha fatto sentire tutto il suo amore. E sui social gli scrive dedica un pensiero struggente: “Ciao Andreino sei stato il fratello migliore che potessi avere. Sempre con il sorriso stampato in faccia. Sempre premuroso e pieno di vita. Un guerriero che per più di 4 anni da quel maledetto incidente ha lottato come un soldato. Ma questo destino crudele ti ha portato via. Ho fatto tutto e di tutto per cercare di portarti a casa come prima ma purtroppo non ci sono riuscito. Adesso dai gas lassù. Ti guarderò tutte le sere, sarai la mia stella più bella. Sorridi e prenditi tutta la serenità che ti hanno tolta. Sarai sempre con me. Ti amo”.

Il funerale di Andrea si terrà il 5 agosto alle 11 nella chiesa di Calcinaia