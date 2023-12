Ancora tensione sul bus. Arrivano i carabinieri. Identificati i passeggeri: "Serve più sicurezza"

Ci sono accertamenti in corso. Un contributo lo potranno dare le telecamere della videosorveglianza interna. I carabinieri di Pontedera, ieri, attorno alle 13,30, sono dovuti nuovamente intervenire per la richiesta di un autista di un bus di linea che, da quanto emerso, si sarebbe trovato costretto ad interrompere la corsa alla rotonda della Coop per la tensione che si era instaurata a bordo a causa di alcuni ragazzini che urlavano, battevano sui vetri, e avrebbero preteso che il mezzo effettuasse soste non previste. Da chiarire, anche se c’è stato – come qualcuno avrebbe riferito – il tentativo di un’apertura delle porte mentre il mezzo era ancora in corsa. I militari dell’Arma sono intervenuti ed hanno identificato tutti i soggetti che si trovavano a bordo del pullman: alcune decine di ragazzini, appunto, studenti, per lo più di minore età.

Un fatto, questo, che arriva a distanza di poche ora da un episodio analogo, sempre a Pontedera, nel quale un gruppetto di ragazzi che voleva salire per forza sul pullman diretto a Casciana Alta, anche se già pieno, ha aggredito l’autista dopo aver accerchiato il bus in mezzo alla strada, alla fermata Stadio dove salgono gli studenti che escono dalle scuole superiori. Un’aggressione che sarebbe cessata solo quando sono stati avvertiti che le forze dell’ordine stavano arrivando. Proprio partendo da questo episodio il senatore della Lega Mafrendi Potenti ha richiamato l’attenzione su questo fenomeno sempre più frequente. "Non si arrestano le aggressioni al personale del Tpl – dice il parlamentare –. Oltre a condannare il riprovevole episodio, esprimo vicinanza all’autista e confermo il mio impegno per chiedere maggiore sicurezza al personale del Tpl troppo esposto alle incandescenze di chi non conosce la parola rispetto".

Carlo Baroni