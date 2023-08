Ancora Dolcione record Una notte Disneyland con Topolino e gli altri Colori, luci e spettacolo

ORENTANO

Disneyland, per una notte di mezza estate, si è trasferita a Orentano. Una magìa resa possibile dal lavoro di mesi di una cinquantina di volontari che negli ultimi giorni hanno cotto 40mila bigné per realizzare il Dolcione che ieri sera ha fatto il suo maestoso ingresso in via Roma. Mesi di lavoro che si sono intensificati in maniera quasi febbrile negli ultimi giorni quando le migliaia di bigné sono state attaccate alla struttura che ridisegna in maniera molto fedele il Castello Disney. Il resto della grande realizzazione l’hanno fatto i colori, la struttura non statica del Dolcione e i personaggi tradizionali – Topolino e Minnie, Paperino e Paperina – identici agli originali.

Orentano, frazione di Castelfranco incastonata tra il padule di Bientina e le colline delle Cerbaie, ancora una volta ha dato il meglio di sé e della sua straordinaria vitalità. Grazie all’Ente Carnevale dei Bambini che è l’anima di tutte le feste del paese: dai corsi mascherati di gennaio e febbraio alla sagra della pizza fino alla Festa del Bigné e al Dolcione da record. E’ stato il consigliere regionale Andrea Pieroni a consegnare il testimone a Topolino. Lo scorso anno, infatti, a Orentano era stato realizzato il Pegaso, simbolo della Regione Toscana. "Grazie all’Ente Carnevale, a tutti i volontari, ai collaboratori che hanno reso possibile questa splendida manifestazione e le altre organizzate durante l’Agosto Orentanese – il commento del sindaco Gabriele Toti – Il Dolcione è da sempre un elemento di richiamo straordinario, ricorda quelle tante persone che intrapresero l’arte del pasticcere e pur andando via da Orentamo sono sempre rimasti legati col cuore e con la mente al paese d’origine. È anche da questa iniziativa che si afferma il senso di appartenenza, necessario per mantenere viva e unita una comunità paesana".

