Anch’io sono un libro. Il primo incontro

Primo incontro di Anch’io sono un libro dal titolo Storie di cuore, per il progetto Leggo per legittima difesa, promosso dal Comune di Terricciola. L’evento si terrà lunedì 12 febbraio dalle 18 alle 21 all’Enoteca. L’iniziativa realizzata in co-progettazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS, con il sostegno economico del consiglio regionale della Toscana, offre alla comunità la condivisione delle proprie storie attraverso una fase di lettura e testimonianze legate a diversi temi, seguita da una fase di racconto in cui i partecipanti potranno contribuire alla formazione di una biblioteca umana. Per partecipare è necessaria la prenotazione al 351.5944009.