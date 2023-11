Anche Acciaiolo illuminata a Led

Si è concluso nei giorni scorsi quello che è stato un percorso a tappe verso il risparmio energetico e l’efficentamento completo di tutta la rete. Ora c’è un nuova illuminazione a led per piazza 27 gennaio dia d Acciaiolo. "Con questo intervento di riqualificazione, dopo quello di Via Querciole e Via 8 Marzo (di nuova realizzazione) – spiega il sindac di fauglia Alberto lenzi –, si completa l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Minori consumi, minori costi, attenzione all’ambiente". Sono stati questi i principi guida dell’intervento dell’amministarzione comunale. L’utilizzo dei Led nell’illuminazione pubblica ha modificato sensibilmente il concetto di manutenzione. Rispetto all’illuminazione publica tradizionale che rendeva necessaria la sostituzione delle lampade anche ogni anno, il Led, raggiunge e supera le 100mila ore, ovvero oltre venti anni di funzionamento.