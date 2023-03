Ampliamento discarica Regione, clamoroso "no"

La conferenza dei servizi boccia la proposta di ampliamento della discarica di Legoli. È stato pubblicato sul sito della Regione Toscana il verbale dell’ultima riunione che si è svolta lo scorso 6 febbraio. L’incontro si è aperto con l’esposizione della posizione unica regionale sulla compatibilità ambientale del progetto proposto da Belvedere Spa. "La proposta progettuale in esame – si legge nel documento – per dimensioni e tempi di coltivazione, costituisce un sacrificio ambientale non giustificato da adeguate motivazioni relative ad esigenze da soddisfare e non si pone quindi in una logica di proporzionalità fra consumo delle risorse e benefici per la collettività. Non sussistono pertanto le condizioni per una pronuncia positiva di Via (valutazione impatto ambientale, ndr)". Il progetto, si ricorda, prevede il conferimento di ulteriori 5.275.000 metri cubi di rifiuti speciali che il proponente inquadra come "ampliamento" dell’attuale discarica; per una volumetria totale lorda che come ordine di grandezza raddoppia quasi quella esistente.

Un progetto, chiamato Legoli 3, che riguarda il futuro della discarica dal 2025 e per i successivi 25 anni, mentre il post mortem comincerebbe nel 2053 per durare trent’anni. Nella fase attuale invece, se nel frattempo non dovessero essere approvati ulteriori progetti, l’attività della discarica dovrebbe concludersi entro il 2024, con conseguente ripristino ambientale del sito e gestione post operativa. In realtà, stando all’ultima autorizzazione, il termine finale per i conferimenti sarebbe il 2026, ma Belvedere, "motiva l’esigenza di acquisire oggi il PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) ipotizzando l’esaurimento delle volumetrie residue entro il 2024 e l’inizio dei nuovi conferimenti nel 2025, essendo stati conferiti annualmente quantitativi maggiori di quelli ipotizzati nel piano finanziario della predetta autorizzazione". Ma quali sono i motivi della bocciatura? Intanto, secondo quanto riportato nel verbale, la proposta progettuale "non risulta adeguatamente motivata in relazione ai fabbisogni di mercato e analisi dei flussi di provenienza del rifiuto; pertanto non ne è dimostrata l’utilità socio-economica in relazione alla specifica tipologia di rifiuti di cui si prevede il conferimento (rifiuti speciali)". E poi c’è il tema delle dimensioni dell’ampliamento, non adeguate rispetto al bacino di utenza.

Tra i punti a sfavore si trova la provenienza extra regionale dei rifiuti, la mancanza di fasi intermedie per la sistemazione definitiva delle aree già "coltivate". Infine "non è in linea con la gerarchia comunitaria per la gestione ottimale dei rifiuti, che prevede come ultima opzione il conferimento in discarica". Tutti questi motivi sono alla base della decisione della conferenza di proporre alla giunta regionale "la pronuncia negativa di compatibilità ambientale" relativamente alla proposta di Belvedere. E adesso? Belvedere potrà presentare una nuova istanza, che tenga conto, però di quanto evidenziato.

Sarah Esposito