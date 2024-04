Ampliamento discarica. Assemblea del no

L’ampliamento della discarica di Gello che, come noto, è nel comune di Pontedera al confine con quello di Cascina, sarà al centro di un’assemblea pubblica in programma dopodomani, venerdì, alle 21, al centro sociale di Latignano. L’incontro è promosso dai promotori di un ordine del giorno al consiglio comunale di Cascina "per esprimere la netta contrarietà all’ampliamento: Dario Rollo (consigliere comunale di "Valori e impegno civico Dario Rollo"), Fabio Poli (consigliere comunale di "Cascina civica lavoro sviluppo ambiente") e Lorenzo Peluso (consigliere comunale "Valori e impegno civico Dario Rollo"). Tutti sono invitati a partecipare.