Ampliamento Biogas Nuovo no del Comune

SANTA MARIA A MONTE

Un altro atto contrario della giunta comunale di Santa Maria a Monte all’impianto a Biogas di San Donato. "Una decisione in continuità e coerenza con l’operato svolto fino ad oggi sulla questione", il commento della sindaca Manuela Del Grande.

"La delibera della giunta comunale – aggiunge la sindaca : ha come oggetto la presentazione di opposizione alla determinazione di conclusione della conferenza dei servizi relativamente all’istanza di variante non sostanziale all’autorizzazione 3157 del 05072012 rilasciata dalla Provincia di Pisa relativa all’impianto a Biogas ubicato nel Comune di Santa Maria a Monte.

Il Comune ha espresso parere negativo e dissenso nella conferenza dei servizi, convocata dalla Regione Toscana in merito all’istanza di variante presentata dalla società Prati Bioenergia società agricola, e in base a tale parere di dissenso motivato, ha potuto procedere alla presentazione dell’opposizione alla determinazione espressa dalla Regione Toscana".

"Il nostro ente – spiega ancora Del Grande – ha da sempre sostenuto che la variante presentata in merito a tale impianto, dovesse essere considerata sostanziale. Inoltre, potrebbe produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, poiché la previsione del superamento del vincolo di autoproduzione prevede l’incremento dei quantitativi in ingresso o la loro tipologia, per tali motivi è stato espresso parere negativo e presentata opposizione".

"La giunta comunale, in coerenza con gli obiettivi del mandato elettorale, agirà nel rispetto e nella tutela di tutta la cittadinanza : conclude la sindaca Manuela Del Grande – tutelando l’ambiente e vigilando e monitorando tutti i procedimenti inerenti l’impianto a biogas".