Amministrative, le manovre del Pd Tra conferme e indiscrezioni "Importante coinvolgere la gente"

di Carlo Baroni

COMPRENSORIO

Sì, le manovre politiche del Pd verso il voto del 2024 sono cominciate per restare la governo dei Comuni che vanno al voto. E le conferme arrivano. A San Miniato con settembre inizierà il percorso per la ricandidatura di Simone Giglioli, l’unico sindaco della zona che può fare il secondo mandato. A Castelfranco i Democratici sembrano orientati su Federico Grossi, videsindaco uscente. E a Montopoli si lavora per trovare il candidato giusto. Lo conferma il segretario Pd Andrea Marino. "Come partito abbiamo iniziato da alcuni mesi un percorso che ci condurrà alla costruzione di una proposta di governo per la legislatura 2024-2029 – spiega Marino in una nota –. Un’azione che è stata condotta procedendo su tre piani distinti: valutando le energie che possiamo mettere a disposizione o mobilitare, definendo il campo delle alleanze, e soprattutto, avviando una sincera analisi delle azioni intraprese durante l’attuale legislatura". "Sono state pertanto avviate interlocuzioni con le forze politiche alternative a quelle rappresentate dal governo nazionale, con l’auspicio di riuscire a ri-costruire, anche a livello locale, una larga coalizione che superi i limiti entro i quali siamo costretti da troppi anni – prosegue il segretario –. Contestualmente si è svolta al nostro interno una consultazione per focalizzare i temi più importanti sui quali concentrare l’azione amministrativa, definire il profilo di un candidato o candidata ideali e individuare le persone che possono essere valorizzate. Molto, però, resta ancora da fare".

Come si muoverà il Pd per costruire il dopo Capecchi ed evitare di perdere il Comune visto l’avanzare dei consensi del centrodestra? "Immaginiamo un percorso di partecipazione pubblica in cui coinvolgere i cittadini, nel quale anche il Partito Democratico avrà un ruolo – concluede Marino –. Sia chiaro: non lasceremo nulla di intentato e continueremo ad operare per garantire il benessere dei nostri concittadini, di oggi e di domani".

A Montopoli nelle settinane scorse circolavano alcune indiscrezioni di nomi: l’attuale vicesindaco Linda Vanni, o il consigliere regionale Andrea Pieroni che, tanti anni fa, fu consigliere comunle della Democrazia Cristiana. Su Santa Croce continua a circolare con insistenza il nome dell’ex sindaco Maurizio Signorini.