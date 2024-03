Amministrative, il centrosinistra. Mariangela Bucci si presenta: "Sarà un programma ambizioso"

In piazza Garibaldi. Nella piazza più centrale di Santa Croce. Qui, domani alle 10, Mariangela Bucci (nella foto) presenterà la sua candidatura a sindaca per il centrosinistra unito e darà così il via alla campagna elettorale. "Sarà un momento di condivisione, l’avvio di un percorso di coinvolgimento diretto di tutti i cittadini e tutte le cittadine di Santa Croce e Staffoli", dice l’ex assessora alla cultura nel secondo mandato di Osvaldo Ciaponi e nel primo quinquennio di Giulia Deidda. Durante la presentazione Bucci sarà introdotta da voci della società civile: una cuoca, un imprenditore, una dottoressa, uno studente. "Domani mattina in piazza Garibaldi condivideremo le passioni e gli obiettivi per la nostra comunità, per i quali ho accettato la candidatura a essere la sindaca di chi a Santa Croce e a Staffoli vive, lavora, ha costruito la propria attività imprenditoriale – le parole di Mariangela Bucci – Sono arrivata quando avevo 24 anni, insieme a mio marito e qui abbiamo deciso di costruire tutta la nostra vita. I santacrocesi mi hanno dato tantissimo e candidarmi a essere la loro sindaca è come una restituzione, mossa dal desiderio di rendere la nostra comunità ancora più coesa e orgogliosa, capace di affrontare le sfide del nostro tempo. Questo è un paese accogliente e solidale, che non lascia indietro nessuno e deve continuare a esserlo".

"Presenteremo le cinque aree tematiche fondamentali del programma, che definiremo attraverso la partecipazione dei cittadini, un programma che sarà ambizioso, per garantire i servizi, l’offerta culturale, l’inclusione sociale, i diritti fondamentali e per affrontare le molteplici crisi che stanno gravando sui nostri comparti economici e produttivi, con l’obiettivo di tutelare il nostro patrimonio industriale e lavorare a una diversificazione delle attività – conclude Bucci – Uno spazio centrale avranno la sostenibilità ambientale e la scommessa della transizione ecologica. Il mio impegno primario sarà coinvolgere, perché solo insieme si costruiscono le cose migliori. Questo paese ci sta a cuore e insieme ce ne prenderemo cura".