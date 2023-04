Amministrare con la gente, incentivare il turismo, rafforzare la viabilità e dare linfa alle opportunità di lavoro: sono i punti salienti del programma elettorale di Nadia Gianelli, candidata sindaco per la compagine ‘Centrosinistra per il Comune di Montecatini", sostenuta da Pd e centro sinistra. "Amministrare insieme significa una presenza costante del sindaco e dell’amministrazione comunale sul territorio – esordisce Giannelli su un punto che sta diventando il mantra della sua campagna elettorale - Questo comporta essere fisicamente presenti periodicamente nei vari borghi e frazioni del Comune per raccogliere le esigenze dei cittadini e fornire risposte adeguate. Massima trasparenza nella comunicazione ai cittadini di ciò che viene svolto nel Comune attraverso il sito e la pagina Facebook del Comune, oltre alla affissione su apposite bacheche in ogni centro del Comune stesso. Riprenderemo a pubblicare sulla rubrica del Comune ‘Montecatini informa".

Il segmento turistico. "Montecatini gode di un’alta presenza turistica. Occorre sviluppare l accoglienza, nel senso del decoro urbano e paesaggistico, incentivare la ricettività di agriturismi,b&b, abitazioni private con la possibilità di realizzare un albergo diffuso nel centro storico del capoluogo". Per la viabilità, secondo Giannelli la direzione deve essere quella di "pretendere da Provincia e Regione Toscana la manutenzione delle principali vie di collegamento ovvero la Statale 68 che attraversa tutta la Valdicecina e collega Volterra al mare, la Sp 439 nel tratto Sterza-Saline di Volterra. Un collegamento più rapido con gli altri centri sarà uno degli incentivi principali per contrastare lo spopolamento. Per far questo occorre unità di tutti i comuni di Alta e Bassa Valdicecina. E una viabilità migliore, può essere fondamentale nell’attrarre in zona nuove imprese e creare posti di lavoro". In che modo? "Incentivando, ad esempio,le piccole imprese artigianali ed industriali a investire sul territorio. Fare accordi con la multinazionale Solvay per iniziative occupazionali sul territorio, da cui la stessa azienda estrae la materia prima".