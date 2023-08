Amicizia forte tra San Miniato, Sonnino e Caselle in Pittari

La città rafforza il legame con Caselle in Pittari e Sonnino. Un lungo weekend di incontri e visite, nei giorni scorsi, per la delegazione del Comune di San Miniato, composta dal sindaco Simone Giglioli e dal consigliere delegato ai gemellaggi Michele Fiaschi, che ha fatto visita alle due comunità amiche. Quattro giorni per un tour che si è aperto nel Cilento, dove si è svolta l’ottava edizione del Caselle Film Festival, un evento promosso dall’amministrazione Comunale di Caselle in Pittari. Ospiti delle tre serate tanti nomi, tra cui l’attore cinematografico e teatrale napoletano Giacomo Rizzo, l’attore, cantante e modello spagnolo Sergio Muniz, e tanti altri. Sulla via del ritorno la delegazione si è fermata a Sonnino per conoscere il nuovo sindaco Gianni Carroccia ed incontrare Lucio Tramentozzi e gli amici di Nel sorriso di Valeria.