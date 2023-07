Amici per la Pelle cresce Farà anche orientamento

Il progetto Amici per la Pelle è un’opportunità di formazione e lavoro. L’ ultima edizione si è conclusa con una mostra itinerante tra le scuole del distretto. Imprenditori, istituzioni, mondo della scuola e associazioni di categoria hanno partecipato all’iniziativa. "Amici per la Pelle - dice Fulvia Bacchi, direttore generale Unic - Concerie Italiane – è un’importante occasione di coinvolgimento dei territori, di formazione, di condivisione del know-how del conciario, uno strumento unico per avvicinare i più giovani alla filiera della pelle". Promosso da Unic, con le associazioni dei conciatori del Valdarno e con i Comuni, Amici per la Pelle ha registrato a oggi la partecipazione di più di 10mila studenti dell’intero territorio nazionale. In questo contesto - spiega Fulvia Bacchi - stiamo continuando a investire, con un nuovo progetto che ci sembra particolarmente utile tanto più nell’attuale momento storico in cui si denuncia la difficoltà nel trovare professionalità legate all’artigianalità. Da quest’anno sosterremo un percorso di sensibilizzazione rivolto ai docenti delle scuole medie inferiori: a loro illustreremo struttura, caratteri e opportunità professionali della filiera del conciario".