Amici per la pelle al rush finale La mostra nel cuore del distretto

Ultima tappa nel cuore del distretto. Si conclude a Santa Croce il tour delle opere degli "Amici per la Pelle", il progetto didattico che quest’anno, dopo la premiazione finale svoltasi a Lineapelle, ha visto una mostra itinerante dei lavori tra le scuole del distretto coinvolte. Da Santa Maria a Monte a Fucecchio, da Ponte a Egola a Castelfranco, le opere degli studenti, ispirate quest’anno al tema dello sport olimpico, sono arrivate alla scuola media Banti, presentate nel corso di un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo della scuola, di istituzioni e impresa.

"Il progetto è anche un prezioso momento di inclusione – dice l’assessore alla scuola Elisa Bertelli – e un’occasione per valorizzare le differenze tra gli studenti che grazie ad Amici per la Pelle, quest’anno incentrato sul valore dello sport, hanno riflettuto sull’importanza di affrontare insieme le sfide supportandosi a vicenda". Promosso da Unic, con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, Amici per la Pelle è oggi uno degli appuntamenti più attesi nelle scuole "Anche grazie a progetti come Amici per la Pelle – dice il presidente Associazione Conciatori Ezio Castellani – si può accrescere negli studenti la consapevolezza di quanto l’industria conciaria sia fondamentale per il loro territorio".