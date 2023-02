Amianto nel bosco Vicino all’acquedotto

CASTELFRANCO

Quasi una tonnellata e mezzo di lastre di eternit contenenti amianto disperse nei boschi vicino Orentano a ridosso di un pozzo dell’acquedotto. Sono statefatte rimuovere dal Comune di Castelfranco da un’impresa specializzata con una spesa di 2.500 euro. Il materiale pericoloso e altamente inquinante – per la precisione 1 tonnellata e 290 chili – era stato abbandonato in parte all’interno del bosco, nella zona conosciuta come La Toppa, e in parte nella vicinale del Novello, via che collega il Galleno ad Orentano.

"Un intervento necessario ma molto impegnativo, per gli aspetti organizzativi e formali – spiega il sindaco Gabriele Toti – Siamo felici di essere arrivati a rimuovere quasi una tonnellata e mezzo di materiale pericoloso abbandonato all’interno del bosco, ma il fatto di aver raggiunto questa quantità di amianto è impressionante. La pericolosità del materiale, soprattutto quando è vecchio e in corso di deterioramento, è gravissima per l’ambiente e per le persone".

Ancora una volta i boschi delle Cerbaie sono costretti a fare i conti con gli incivili e i vandali. "Questa rimozione – conclude Toti – è l’inizio di un’operazione di pulizia del nostro polmone verde orentanese che si trova nella zona La Toppa. Dopo l’amianto, faremo portare via alcune auto abbandonate da tempo e altri rifiuti e materiali lasciati illegalmente nel bosco".

E sempre in tema di rifiuti il Comune replica anche al cittadino che sul nostro giornale ha segnalato la presenza di ingombranti nella zona del Molino del Callone, a ridosso dell’Arno, a Castelfranco. "Siamo a piena conoscenza della presenza di rifiuti abbandonati lungo la golena d’Arno e ringraziamo la segnalazione del cittadino – le parole del sindaco Toti – Ci siamo prontamente attivati appena ricevuta la segnalazione. Abbiamo da subito informato Geofor richiedendo un intervento per rimozione. Ci siamo attivati nuovamente, e più volte, per sollecitare l’operazione di pulizia. Non c’è mai stata da parte nostra indifferenza o disinteresse. Abbiamo recentemente rimosso i rifiuti abbandonati in via Molino del Callone e continuano le operazioni di pulizia su tutto il territorio comunale".

g.n.